В Украине опять взорвался газ в жилом доме

14:28, 15 октября 2007
Общество
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Пострадало трое людей - мать и двое детей

В одном из частных домов села Семаковцы Коломыйского района Ивано-Франковской области при зажигании печи произошел взрыв газа. Об этом сегодня сообщило Коломыйское телевидение «НТК». В результате взрыва пострадали три человека - мать и двое ее детей. Все получили термические ожоги рук и лица. Женщину госпитализировали в Ивано-Франковск, а мальчик и девочка находятся в Коломыйской больнице. О разрушении помещения не сообщается.

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