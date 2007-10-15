Нобелевскую премию по экономике вручат американцам Леониду Гурвицу (Leonid Hurwicz), Эрику Маскину (Eric S. Maskin) и Роджеру Майерсону (Roger B. Myerson), за "создание основ теории оптимальных механизмов" (mechanism design theory). Гурвиц работает в университете Миннесоты, Маскин - в Принстоне, а Майерсон - в Чикагском университете.

По мнению жюри, теория, созданная Гурвицем и развитая в дальнейшем Маскиным и Майерсоном, помогла "выявить эффективные торговые механизмы, схемы регулирования и процедуры голосования".

Премия Банка Швеции по экономике в память об Альфреде Нобеле, которую называют Нобелевской премией по экономике, была учреждена в 1968 и вручается с 1969 года. В 2007 году размер премии составляет 10 миллионов шведских крон (примерно 1,56 миллиона долларов США).

Номинантов выдвигают члены Королевской шведской академии наук, члены комитета по вручению премии, лауреаты премии, профессора скандинавских университетов, а также другие ученые.

В 2006 году Нобелевскую премию по экономике получил 73-летний профессор политэкономии из Колумбийского университета Эдмунд Фелпс (Edmund S. Phelps) за "анализ интертемпоральных отношений в макроэкономической политике".

Лента.ру