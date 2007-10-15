УБОП предотвратил заказное убийство

В Запорожье сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Запорожской области предотвратили заказное убийство и задержали заказчика преступления.

Как рассказали УНИАН в руководстве Запорожского облУВД, правоохранители задержали 47-летнего ранее дважды судимого местного жителя, который на почве личных неприязненных отношений заказал убийство своей гражданской жены - жительницы Запорожья 1976 г.р., аспирантки Запорожского национального университета.

"За совершение убийства исполнитель преступления должен был получить 5 тысяч долларов США. Во время передачи части этой суммы - 3,5 тыс. грн. задатка сотрудники УБОП и задержали заказчика", - рассказал собеседник агентства.

На данный момент в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.