Включить отопление Черновецкому мешает отсутствие коалиции?

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ призвал лидеров всех политических сил прекратить думать исключительно о распределении полномочий и срочно заняться решением неотложных проблем, стоящих перед Киевом и всей страной.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«От имени всех киевлян я требую, чтобы политики договорились между собой и как можно скорее начали работать в интересах Украины и Киева как ее столицы”, - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По словам мэра, “мы должны отвечать вызовам времени: осуществить переход на отопительный сезон, начать реальное формирование бюджета на 2008 год, сдерживать повышение цен на товары первой необходимости, запускать программы социальной защиты населения. Перед нами еще много других очень важных проблем и вопросов. Их решение зависит от быстрого достижения договоренностей между лидерами политических сил и руководителями центральных органов власти».

Как сказал городской председатель Киева, уже сегодня столичная власть формирует бюджет на следующий год. «Я каждую пятницу в прямом эфире телеканала «Киев» веду открытый диалог с киевлянами, и мне надо будет дать четкие ответы на все поставленные вопросы. Однако я, как мэр Киева, могу найти реальное решение столичных проблем только в непосредственном взаимодействии с Кабинетом министров и Верховной Радой. Поэтому настаиваю на том, чтобы политики начали наконец выполнять обещанное своим избирателям, а не только решали свои исключительно узкопартийные и внутриклановые вопросы», - категорически заявил мэр Киева.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ акцентировал на том, что ему удалось сохранить стабильность в столице во время выборов. «Вместо политической демагогии, выгодной исключительно болтунам от политики, мы делаем максимально открытой и демократической работу Киевсовета для обеспечения прозрачности принимаемых нами решений», - добавил Киевский городской председатель.

Мэр Киева призывал политиков вместо коалиционных интриг сделать все возможное для того, чтобы жители ни одного города страны не остались без тепла в своих квартирах.

«Я готов сделать все возможное и оказать помощь представителям местных властей любого населенного пункта Украины, которые выразят желание перенять столичный опыт в подготовке к отопительному сезону», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.