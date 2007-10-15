Шуфрич спас двух кошек из взорвавшейся высотки

В понедельник продолжаются спасательные работы в 3-м подъезде 10-этажного дома на ул. Мандрыковская, 127 в Днепропетровске, где в субботу рванул газ. На месте катастрофы, которая уже унесла жизни 14 человек, еще около 10 пропали без вести, работают десятки спасателей. Разобрать завалы вручную они не могут, очень велика опасность того, что на сотрудников МЧС обрушатся нависшие над завалами перекрытия. Покосившиеся плиты пока снимают с помощью строительного крана.

На месте трагедии работает глава МЧС Нестор Шуфрич. Он собственноручно вытащил из-под обломков двух кошек – черепаховую Мусю и черную Соню. «У меня жена там под завалами, а они кошек спасают!», - негодовал супруг одной из жертв взрыва.

Спасатели говорят, что вероятность того, что кому-либо из оставшихся под завалами удалось выжить, очень мала. Прошло уже двое суток, к тому же в городе очень холодно, люди могли попросту замерзнуть.

Сегодня жильцов уцелевших подъездов под присмотром милиции на 20 мин пустили в квартиры, чтобы люди могли забрать вещи и документы. Потом жилье опечатали. Пострадавшие ночевали в гостиницах и в близлежащей школе.

В соседних с разрушенной многоэтажкой домах нет ни света, ни газа, ни горячей воды. Когда эти услуги возобновятся, неизвестно. В панельной 9-этажке напротив вылетели многие окна. Без стекол остались и дома в прилегающем к месту взрыва частном секторе. В одном из зданий рухнула стена. Работники ЖЕКа обещают вставить вылетевшие из окон стекла.

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