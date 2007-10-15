Шуфрич спас двух кошек из взорвавшейся высотки
Жильцов на 20 минут пустили в квартиры
|Нестор Шуфрич
На месте трагедии работает глава МЧС Нестор Шуфрич. Он собственноручно вытащил из-под обломков двух кошек – черепаховую Мусю и черную Соню. «У меня жена там под завалами, а они кошек спасают!», - негодовал супруг одной из жертв взрыва.
Спасатели говорят, что вероятность того, что кому-либо из оставшихся под завалами удалось выжить, очень мала. Прошло уже двое суток, к тому же в городе очень холодно, люди могли попросту замерзнуть.
Сегодня жильцов уцелевших подъездов под присмотром милиции на 20 мин пустили в квартиры, чтобы люди могли забрать вещи и документы. Потом жилье опечатали. Пострадавшие ночевали в гостиницах и в близлежащей школе.
В соседних с разрушенной многоэтажкой домах нет ни света, ни газа, ни горячей воды. Когда эти услуги возобновятся, неизвестно. В панельной 9-этажке напротив вылетели многие окна. Без стекол остались и дома в прилегающем к месту взрыва частном секторе. В одном из зданий рухнула стена. Работники ЖЕКа обещают вставить вылетевшие из окон стекла.