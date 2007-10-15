К Мыколе Вересню на беседу придет архимандрит Евстратий Зоря

11:41, 15 октября 2007
Общество
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Сегодня , 15 октября, в 18.30  на волнах радио 106 FM  и в 22.00 на телеканале СИТИ  в программе "Без сантиментов - разговор с Мыколой Вереснем" будет принимать участие  пресс-секретарь Киевской патриархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата архимандрит Евстратий Зоря.  Повтор интервью на телеканале СИТИ 16 октября в 7.30 и в 18.40.

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