К Мыколе Вересню на беседу придет архимандрит Евстратий Зоря

Сегодня , 15 октября, в 18.30 на волнах радио 106 FM и в 22.00 на телеканале СИТИ в программе "Без сантиментов - разговор с Мыколой Вереснем" будет принимать участие пресс-секретарь Киевской патриархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата архимандрит Евстратий Зоря. Повтор интервью на телеканале СИТИ 16 октября в 7.30 и в 18.40.