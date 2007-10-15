Янукович выделил 90 миллионов на компенсацию ущерба

Кабинет Министров Украины принял решение о выделении 90 млн. грн. на компенсацию ущерба пострадавшим от взрыва газа в жилом доме Днепропетровска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Днепропетровске сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Нестор ШУФРИЧ.

По его словам, этих средств достаточно, чтобы приобрести для пострадавших новые квартиры и компенсировать потерю имущества.

Министр отметил, что стоимость квартир определена в размере 1,5 тыс. долларов за 1 квадратный метр.

По словам Н.ШУФРИЧА, на специальный счет, открытый в Ощадбанке, для пострадавших также поступают средства от частных компаний и физических лиц.

Как сообщал УНИАН, взрыв бытового газа в 10-этажном доме № 127 по улице Мандриковской в Днепропетровске произошел 13 октября в 10.20. В результате взрыва полностью был разрушен 3-й подъезд, другие 3 подъезда повреждены. Всего были повреждены 10 домов.

В результате взрыва погибли 14 человек, из них двое детей. Госпитализированы 17 человек, в розыске по заявлениям родственников находится 8 человек (из них 2 детей).