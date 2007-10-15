Ющенко хочет, чтобы Медведько лично занялся делом по Днепропетровску

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО взять под личный контроль расследование уголовного дела по факту взрыва газа в жилом доме Днепропетровска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил журналистам временно исполняющий обязанности председателя Днепропетровской областной государственной администрации Виктор БОНДАРЬ.

По его словам, на трех газораспределительных пунктах, которые обслуживают жилой массив “Победа”, снято оборудование для проведения экспертизы в рамках расследования уголовного дела.

В свою очередь министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ добавил, что оборудование на указанных газораспределительных пунктах будет полностью заменено.

Руководитель МЧС констатировал, что у предприятия ОАО «Днепрогаз» не хватает технического персонала для проведения работ по ликвидации последствий аварии и профилактики в жилых домах микрорайонов массива «Победа». По словам Н.ШУФРИЧА, к этим работам привлечены сотрудники днепропетровского предприятия «Облгаз».

Как сообщал УНИАН, взрыв бытового газа в 10-этажном доме № 127 по улице Мандриковской в Днепропетровске произошел 13 октября в 10.20. Погибли 14 человек, из них двое детей. Госпитализированы 17 человек, в розыске по заявлениям родственников находится 8 человек (из них 2 детей).

Причина взрыва - резкое повышение давления газа в сети. Сейчас от газоснабжения отключены 5200 домов.