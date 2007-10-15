Ющенко проведет два совещания

Сегодня, 15 октября, в 11.00 под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоится совещание по вопросам энергетики и транспортных магистралей Украины.

В совещании, которое состоится в Секретариате Президента, примут участие заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Юрий ПРОДАН и вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

По итогам совещания, ориентировочно в 13.00, предусматривается короткое общение с представителями СМИ Ю.ПРОДАНА.

Кроме того, сегодня в 12.00 под председательством Президента состоится совещание по вопросам возвращения вкладов населению.

В совещании примут участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Иван ПЛЮЩ и заместитель секретаря СНБОУ Андрей ПЫШНЫЙ.

По итогам совещания, ориентировочно в 13.30, предусматривается короткое общение с представителями СМИ А.ПЫШНОГО.

Аккредитация проводится по телефонам: 255-74-02, 255-78-44, 255-63-18 и 255-65-01.