Количество жертв взрыва в Днепропетровске увеличилось до 14 человек

В Днепропетровске по состоянию на 7.00 15 октября количество жертв взрыва газа в доме по улице Мандриковской составляет 14 человек, из них двое детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

17 человек госпитализированы (из них 3 детей) в медицинские учреждения Днепропетровска. В розыске по заявлениям родственников находится 8 человек (из них 2 детей).

Для проведения поисково-спасательных работ привлечены 270 человек и 37 единиц специальной и инженерной техники.

Как сообщал УНИАН, взрыв бытового газа в 10-этажном доме № 127 по улице Мандриковской в Днепропетровске произошел 13 октября в 10.20. В результате взрыва полностью был разрушен 3-й подъезд, другие 3 подъезды повреждены. В целом было повреждено 10 домов.

Для выполнения решений специальной Правительственной комиссии, которую возглавляет вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ, на месте события создан Штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации во главе с первым заместителем министра МЧС В.АНТОНЦЕМ. На ликвидацию чрезвычайной ситуации из резервного фонда госбюджета выделено - 5 млн. грн., из областного бюджета - 1 млн. грн., из городского бюджета - 3,5 млн. грн.