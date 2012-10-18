Официальный курс валют на 18 октября

Нацбанк установил официальный курс гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 18 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD – 799.3000 (на 17 октября – 799.3000) 100 EUR – 1048.6816 (на 17 октября – 1042.7668) 10 RUR – 2.5954 (на 17 октября – 2.5826) Все курсы валют на 18 октября

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