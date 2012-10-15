Похищенная в Сирии журналистка - гражданка Украины

Похищенная в Сирии журналистка Анхар Кочнева является гражданкой Украины, сообщил РИА «Новости» пресс-атташе посольства РФ в Дамаске Сергей Марков.

«Российское посольство выяснило, что она является гражданкой Украины. Аккредитации СМИ она здесь не имела», - сказал он.

Ранее сообщалось, что журналистка является гражданкой РФ.

По словам дипломата, "тем не менее, российское посольство в тесном сотрудничестве с местными властями и с украинским посольством занимается выяснением обстоятельств ее исчезновения".

В пятницу, 12 октября, подруга А.Кочневой Дарья Митина сообщила, что А.Кочнева была похищена в 20 километрах от Хомса у города Эль-Кусейр.

По информации РИА «Новости», А.Кочнева приехала в Сирию после того, как в этой стране начался конфликт. Там она работала на портале Утро.ру и занималась сопровождением приезжающих в Сирию журналистов. До этого она работала в Москве директором турфирмы "Иорданский клуб".

А.Кочнева сотрудничала со многими российскими СМИ, в частности НТВ, РЕН ТВ и Russia Today, но в момент похищения не входила в съемочную группу какого-либо из этих каналов.

Как сообщил сирийский коллега журналистки Назир Саиди, А.Кочнева выходила в пятницу на связь.

«Анхар звонила сегодня днем в гостиницу в Дамаске и хотела связаться с проживающей в ней съемочной группой, однако связь прервалась. Второй раз она не перезвонила», - сказал Н.Саиди, который, как и А.Кочнева, занимается сопровождением российских журналистов, освещающих события в Сирии.

Город Эль-Кусайр расположен близ северо-восточной границы Ливана. В течение последней недели в этом приграничном районе идут ожесточенные бои между правительственными войсками и боевиками ССА.

В Сирии уже более полутора лет не прекращается конфликт, жертвами которого стали, по данным ООН, более 20 тысяч человек. Власти Сирии заявляют, что сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым оказывается извне.