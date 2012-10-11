При взрыве на асфальтовом заводе один человек погиб

В результате один человек погиб и еще двое получили травмы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, дело возбуждено по ч. 2 ст. 271 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил техники безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей).

На место происшествия выезжали первый заместитель прокурора области Владимир Суходубов, работники прокуратуры области и района, следственная и экспертная группы.

Правоохранители установили, что сегодня утром на территории асфальтобетонного завода Центральной базы производственного обеспечения Бурового управления «Укрбургаз» во время монтажа металлических ступеней и площадки проводились электросварочные работы над частично заполненной емкостью с сырой нефтью.

Около 11:00 произошла вспышка и взрыв паров нефти без последующего горения. Вследствие этого погиб 54-летний оператор. Сварщик и один из руководителей базы получили термические ожоги кожи второй и третьей степени и политравмы. Оба госпитализированы в реанимационное отделение районной больницы.

Ход следствия по делу находится на контроле руководства прокуратуры области.