Под ВР принесли лапти и колючую проволоку

Возле Верховной Рады Украины проходит акция против принятия законопроекта, который предусматривает внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины, которые предусматривают введение уголовной ответственности за клевету.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие более 100 человек, в частности, известные журналисты и политики.

Участники акции держат в руках белые флажки и скандируют: «Тюрьмы бандитам, а не журналистам», «Украине - свободу слова». Также митингующие принесли к зданию ВР лапти и колючую проволоку.

Они требуют от участников Согласительного совета парламента внести в повестку дня ВР 2 октября постановление об отмене решения парламента относительно принятия в первом чтении проекта закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины об усилении ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию человека», внесенного депутатом от Партии регионов Виталием Журавским.

От народных депутатов участники акции протеста требуют проголосовать за такое постановление.

Защитники свободы слова считают, что невыполнение этих требований будет означать желание властного большинства вернуть репрессивные механизмы контроля над обществом, политическими оппонентами и журналистами; резкое ухудшение условий ведения избирательной кампании; резкое ухудшение состояния свободы слова и прав журналистов; несоблюдение ряда международных обязательств Украины.

Участники акции намерены, в случае невыполнения этих условий, донести максимум информации о позиции каждого из этих депутатов, которые не поддержат отзыв законопроекта В.Журавского, до их избирателей и объявить о журналистской забастовке.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября украинский парламент принял в первом чтении проект закона, которым предусматривается внедрить уголовное преследование за клевету с наказанием до трех лет заключения. Проект закона был внесен народным депутатом от ПР В.Журавским.

Проект закона вызвал критику со стороны Еврокомиссии, Советы Европы, ОБСЕ и депутатов Европарламента, а также ряд протестов со стороны журналистского сообщества.

25 сентября В.Журавский зарегистрировал в парламенте проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии в первом чтении законопроекта о криминализации клеветы.

Однако, заявил народный депутат из фракции “БЮТ-Батькивщина”, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности парламента Сергей Сас, автор законопроекта о криминализации клеветы В.Журавский не имеет права сам отзывать свой проект закона и теперь Верховная Рада должна определиться с его судьбой.

С.Сас заметил, что если идти по регламенту, то этот законопроект должен рассматриваться в сессионном зале во втором чтении и именно по результатам рассмотрения должно приниматься решение о его отклонении. “С точки зрения чистоты жанра, Верховная Рада должна была бы рассмотреть его во втором чтении и, учитывая позицию автора, отклонить этот проект документа. Но будет ли соблюден регламент, трудно сказать”, - отметил он.