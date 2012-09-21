В КГГА рассказали о двух схемах расчета за метро на Троещину

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, строительство четвертой линии метрополитена станет первым масштабным примером частно-государственного партнерства в Украине.

Это будет первый инфраструктурный проект, который будет финансироваться на средства инвестора и избавить город от необходимости брать взаймы средства, заявил Р.Крамаренко.

Он отметил, что такое партнерство в строительстве инфраструктуры на сегодняшний день признано в мире одним из самых эффективных.

«Закон, который регулирует такие отношения, принят два года назад, однако за это время никто не смог реализовать в стране масштабный проект по схеме частно-государственного партнерства. Ведь это очень кропотливая работа, которая требует детальных расчетов и очень четкого и прозрачного взаимодействия с инвестором. Киев будет первым”, - сказал заместитель председателя КГГА.

Он напомнил, что в феврале были объявлены конкурсные торги по определению консультанта по этому проекту. Шесть компаний подали свои предложения на право выступить финансовым консультантом. В июле этого года состоялось раскрытие тендерных предложений, победителем признано ОАО «Федеральный центр проектного финансирования».

По словам Р.Крамаренко, до конца года компания подаст на рассмотрение две финансовые модели строительства и работы нового метрополитена. Они будут тщательным образом рассмотрены специалистами и представлены обществу. Обе модели – по принципу государственно-частного партнерства.

Первая - концессия – при таком подходе инвестор будет возвращать вложенные средства за счет выручки от проданных билетов и полученной разницы в тарифе от города (ведь стоимость проезда сегодня ниже экономически обоснованного тарифа), при этом эксплуатантом будет выступать частная компания.

Вторая финансовая схема – это договор жизненного цикла. В таком случае инвестор будет получать средства из городского бюджета в течение 15-20 лет, а эксплуатантом будет выступать коммунальное предприятие «Киевский метрополитен».

При этом Р.Крамаренко подчеркнул, что новая линия метро будет оставаться в собственности территориальной общины Киева при любых условиях.

Он также отметил, что стоимость проезда на новой линии метро будет такой же, как и на остальных.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября КГГА заключила меморандум с Внешэкономбанком России о финансировании строительства метро на Троещину.

В интервью журналистам первый заместитель начальника Главного управления экономики и инвестиций Роман Качур сообщил, что, согласно меморандуму, российская сторона будет принимать участие в финансировании новой ветки метро в Киеве путем привлечения средств группы «ВЭБ», а также средств других инвесторов.

Общая стоимость работ, согласно утвержденной на сегодняшний день документации, составляет 12 млрд грн.

В меморандуме указано, что проект должен быть реализован в течение 5 лет.

Также Р.Качур заверил журналистов, что привлечение инвесторов к строительству новой ветки метро в столице и подписание соответствующего соглашения с Внешэкономбанком России не предусматривает повышения стоимости проезда в подземке.