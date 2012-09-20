В Киеве пройдет фестиваль индийских танцев

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Украине Раджив Кумар Чандер.

В этот же день с 17.00 по 19.00 в Международном центре культуры и искусств «Октябрьский дворец» состоится концерт индийской рок-группы «Motherjane».

«Целью проведения этих культурных мероприятий является укрепление дружественных отношений между Индией и Украиной и предоставление возможности юным талантливым артистам продемонстрировать свое умение и способствовать популярности индийских танцев среди украинцев», - сказал посол.

По его словам, в фестивале примут участие около 250 исполнителей индийских танцев разных стилей исполнения - от традиционных классических индийских танцев до народных.

Посол отметил, что за 20 лет независимости Украины состоялось 12 фестивалей индийского танца.

Посол отметил, что уровень исполнения индийских танцев украинскими исполнителями является чрезвычайно высоким.

Посол также сообщил, что в Индии существует около 15 правительственных стипендий, которые предоставляются украинским студентам, изучающим индийский язык, а также менеджмент и финансы.