Прокуратура считает, что с мучителем Саши Поповой обошлись слишком мягко

Прокуратура Николаевской области намерена подать апелляцию на решение суда, и будет настаивать на наказании в виде 15 лет лишения свободы для Александра Косинова, обвиненного в избиении Александры Поповой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области, государственное обвинение во время дебатов ориентировало суд на назначение окончательной меры наказания в виде 15 лет лишения свободы.

«Мы исходили из того, что такая мера в полном объеме соответствует тяжести совершенного преступления. Также мы считаемся и с тем обстоятельством, что сам подсудимый, совершив тяжкое преступление, фактически не признает своей вины. Максимальная мера наказания, предусмотренная УК Украины, - пожизненное заключение. Следовательно, считаю, подсудимому назначена достаточно мягкая мера наказания», - сказал заместитель прокурора области Денис Андреев, который поддерживал государственное обвинение в суде.

Как сообщал УНИАН, 9 марта в Николаеве 18-летнюю А.Попову в ходе бытовой ссоры жестоко избил 22-летний А.Косинов. В больницу девушку доставили с тяжелыми телесными повреждениями: черепно-мозговой травмой с отеком головного мозга, разрывом легких, переломом костей носа и челюстей, переломом грудины и ребер. В Николаевской городской больнице скорой медицинской помощи А.Попова находилась 97 дней, из них 72 – в состоянии комы. Девушка проходит реабилитацию в Николаевском санатории «Ингул».

Подсудимому А.Косинову инкриминировались преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 15, п.7 ч.2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений) и по ч.1 ст. 185 (тайное похищение чужого имущества) УК Украины.

Сегодня, 17 сентября, Ленинский районный суд г. Николаева приговорил А.Kocинoва к 12 годам лишения свободы и постановил выплатить денежную компенсацию пострадавшей девушке, а также возместить расходы на лечение.