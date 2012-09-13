Александре Поповой сделали операцию на челюсти

Об этом УНИАН сообщила мама С.Поповой Алла Гудзь.

«Операция прошла успешно. Врачи говорят, что нужно набраться терпения и подождать, пока перелом восстановится. Гипс поставили примерно на месяц. Конечно, сейчас Саше тяжело – очень больно, она опять не может кушать, и я переживаю, чтобы она не похудела. Но мы надеемся, что самое тяжелое уже позади», - отметила А. Гузь.

С.Поповой предстоит восстановительный период примерно на три недели. Девушку перевели из реанимации в обычную палату.

Следующее заседание суда по делу А.Поповой назначено на 14 сентября.

Как сообщал УНИАН, 9 марта в Николаеве 18-летнюю Александру Попову в ходе возникшей бытовой ссоры жестоко избил 22-летний Александр Косинов. В больницу Сашу доставили раздетую и с тяжелейшими телесными повреждениями: черепно-мозговой травмой с отеком головного мозга, разрывом легкого, переломом костей носа и челюстей, переломом грудины и ребер. Более 60 дней она пролежала в коме в Николаевской городской больнице скорой медицинской помощи.

Подсудимому А.Косинову инкриминируются преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 15, п.7 ч.2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений) и по ч.1 ст. 185 (тайное завладение чужим имуществом) УК Украины.

Дело слушается в Ленинском районном суде Николаева.