Налоговая хочет объединить усилия с европейцами для противостояния «оффшорам»

Об этом заявил Первый заместитель Председателя ГНС Украины - начальник налоговой милиции Андрей Головач накануне 14-го заседания Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ (КСОНР), которое состоится 20-21 сентября в Одессе.

«По оценкам американского аналитического центра «Сеть налоговой юстиции», сегодня под юрисдикцией зон с льготным налогообложением находится от 21 до 32 триллионов долларов США, - отметил начальник налоговой милиции Украины Андрей Головач. - Особенно остро эту проблему испытывают страны Азии и Восточной Европы, в том числе и Украина. Ведь деньги, незаконно выведенные в оффшоры - это недоплаченные налоги, которые могли бы пойти на развитие экономики и выполнение социальных обязательств перед населением».

По убеждению Андрея Головача, проблема оффшоров - одна из многочисленных, но очень веских причин для усиления сотрудничества между налоговыми службами разных стран мира. «Сегодня, когда между странами стираются не только политические, но и экономические границы, нужно ставить вопрос о создании единого европейского пространства финансовой безопасности. И именно это мы будем обсуждать на нашем одесском саммите руководителей служб налоговых расследований», - добавил Андрей Головач.

Напомним, 7-го сентября 2012 налоговая милиция Украины сообщила о выявлении факта вывода за границу почти полмиллиарда гривен.

КСОНР является органом отраслевого сотрудничества, осуществляющий координацию деятельности компетентных ведомств государств Содружества. КСОНР выступает организационной формой, которая обеспечивает взаимодействие в сфере выявления, предупреждения и пресечения экономических и налоговых преступлений, реализации политики обеспечения экономической безопасности.

Этот орган был создан в октябре 1999 года.