Всеукраинский комитет «Наступ» сообщает о «расправе» над его сайтом

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВК «Наступа».

В пресс-службе отметили, что активистам комитета в разных городах Украины неоднократно грозились возбуждениями уголовных дел за поддержку акций протеста предпринимателей, чернобыльцев, ветеранов войны в Афганистане.

В организации считают, что власть перешла от угроз к действиям, лишив ее возможности через интернет доносить правду людям. "Власть заставила фирму Ukraine.com.ua, которая предоставляла нам услуги хостинга, выбросить все сайты общественных организаций, в частности и наш, угрожая, что в случае отказа их тоже закроют", - отметили в пресс-службе.

В организации отметили, что «Наступ» будет продолжать борьбу с режимом, поэтому его сайт будет вынесен за пределы Украины и через несколько дней сайт возобновит работу.

В комментарии УНИАН сотрудник Ukraine.com.ua отметил, что фирма не обслуживает сайт "Наступ".