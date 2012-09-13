Евро на межбанке приняло планку 10,5

В четверг, 13 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1070/8,1150, к 12:00 цены выросли - 8,1200/8,1280 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2579/84, к 12:00 цены поднялись 0,2586/90. В России курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 31,3851 (+0.0701).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2915/17, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4710/10,4830, к 12:00 цены ушли вверх 10,4880/10,5025.