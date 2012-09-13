Бомбы на станции «Вокзальная» в Киеве не нашли

Милиция устанавливает человека, который сегодня сделал анонимное сообщение о заминировании станции метро «Вокзальная» в Киеве.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, информация от неизвестного о заложенной взрывчатке на указанной станции метро поступила по спецлинии 102.

На место происшествия выехали следственно-оперативные и взрывотехнические службы, была проведена эвакуация людей, а станция метро 36 минут не работала на вход и выход.

Взрывчатка не обнаружена, личность сообщившего о ней устанавливается.