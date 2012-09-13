Бомбы на станции «Вокзальная» в Киеве не нашли
11:29, 13 сентября 2012Общество
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Милиция устанавливает личность человека, который сегодня провел анонимное сообщение о заминировании станции метро.
Станция была закрыта 36 минут
Милиция устанавливает человека, который сегодня сделал анонимное сообщение о заминировании станции метро «Вокзальная» в Киеве.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, информация от неизвестного о заложенной взрывчатке на указанной станции метро поступила по спецлинии 102.
На место происшествия выехали следственно-оперативные и взрывотехнические службы, была проведена эвакуация людей, а станция метро 36 минут не работала на вход и выход.
Взрывчатка не обнаружена, личность сообщившего о ней устанавливается.
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