ГАИ просит автомобилистов не ехать на выходные в Ялту и Форос

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Крыму.

Милиция поясняет, что на форум в Ялту приедут ряд «охраняемых лиц из стран ближнего и дальнего зарубежья», а на ЮБК будут соревноваться участники ралли.

«Обращаем внимание автомобилистов на то, что при приближении автомобиля особой нормы с проблесковыми маячками красного и синего цветов, необходимо действовать в четком соответствии с правилами дорожного движения, в частности, прижаться к обочине и снизить скорость вплоть до полной остановки автотранспорта», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с Президентом Украины Виктором Януковичем откроют 9-й форум Ялтинской европейской стратегии (YES), который пройдет на южном берегу Крыма с 13 по 16 сентября. В целом, форум YES соберет порядка 200 представителей политических, деловых и общественных кругов из более чем 20 стран мира.

Гонки «Ялта ралли» проводятся в Крыму с 2005 года.