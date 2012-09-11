Луганских чернобыльцев "кинули" в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в сквере возле облгосадминистрации установлены 16 палаток, на акцию прибыли около 300 чернобыльцев из районов и городов области.

Требования участников акции остаются прежними – выполнение ст. ст. 50, 54 чернобыльского закона в полном объеме.

В интервью УНИАН участники акции сообщили, что вчера три их представителя вместе с заместителем Луганского губернатора Анатолием Ивченко уехали со своими требованиями в Киев. Им была обещана встреча с Сергеем Тигипко, но она не состоялась.

Как передали из Киева представители чернобыльцев, к ним «вышел клерк, забрал бумаги и все».

Кроме того, по словам чернобыльцев-делегатов, у них возникла проблема с отъездом домой. Так как билеты, которые были куплены властью, пообещали отдать только в том случае, если в Луганске прекратят акцию протеста.

На данный момент они сами пытаются решить вопрос с отъездом.