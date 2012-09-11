СМИ: В Луцке общежитие несколько раз продавали вместе с людьми

Об этом сообщает ТСН.

Предприятие "Волыньремстрой", где работали люди, обанкротилось еще в девяностых. Впоследствии пятиэтажку продали вместе с людьми. Пятнадцать семей теперь живут, как на войне: сотни судебных слушаний, угрозы и постоянный страх. Со временем депутаты приняли многоэтажку на баланс города, впрочем чиновники пока не спешат выдавать жителям разрешения на приватизацию, ведь на каждую комнату по несколько владельцев.

Тем не менее городской голова Луцка Николай Романюк пообещал отстаивать интересы людей через суд. В настоящее время прокуратура возбудила уголовное дело по факту продажи общежития. В нем фигурируют три фирмы, которые перекупали друг у друга недвижимость, а после распродавали квартиры. Жители общежития уверяют, что первыми купила и далее пустила на продажу квартиры вместе с людьми фирма местного бизнесмена Николая Голева.

Сам он от комментариев воздерживается, а его жена - депутат горсовета - обвинения опровергает. "Двое из людей со всего пятиэтажного дома не захотели покупать квартиры. Вот поэтому и возникла такая ситуация", - пояснила Елена Голева.

Тем временем продажа общежития разделил его жителей на два лагеря. Половина - это те, кто квартиры купил, - даже за коммунальные услуги платить не хотят, потому что не знают, останутся ли здесь жить после судов. Еще половина - бывшие заводчане, которые борются за свои дома, - возмущены, что долг за коммуналку достиг 24 тысяч гривен. И опасаются, что их общежитие в добавок к остальным проблемам могут оставить без света и воды.