Грабители ждали у банка ценнейший медный порошок
Прокуратура Киева направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 6 грабителей, которые похитили у киевлянина 14 кг изотопа меди стоимостью 47 млн долларов.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева.
Как выяснили правоохранители, киевлянин хранил 14 кг изотопа меди в банковской ячейке, и решил переправить его за границу. Как только он вышел из банковского учреждения, к нему подошли грабители и под видом правоохранителей отобрали картонные ящики с медным порошком, и на автомобилях скрылись с места совершения преступления. Уже через полчаса их задержали работники милиции.
Как стало известно, один из злоумышленников был знаком с потерпевшим, и знал о его намерениях забрать из банковского сейфа медный порошок.
По решению суда пятеро обвиняемых арестованы, шестой – находится под залогом.
Изотоп меди признан вещественным доказательством по делу, он сохраняется в органах МВД.
Как известно, изотопы меди используются в промышленности, сельском хозяйстве, археологии. Очень широко они применяются в медицине, радиобилологии, рентгенодиагностике и для диагностирования и лечения раковых заболеваний.