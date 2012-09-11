Грабители ждали у банка ценнейший медный порошок

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева.

Как выяснили правоохранители, киевлянин хранил 14 кг изотопа меди в банковской ячейке, и решил переправить его за границу. Как только он вышел из банковского учреждения, к нему подошли грабители и под видом правоохранителей отобрали картонные ящики с медным порошком, и на автомобилях скрылись с места совершения преступления. Уже через полчаса их задержали работники милиции.

Как стало известно, один из злоумышленников был знаком с потерпевшим, и знал о его намерениях забрать из банковского сейфа медный порошок.

По решению суда пятеро обвиняемых арестованы, шестой – находится под залогом.

Изотоп меди признан вещественным доказательством по делу, он сохраняется в органах МВД.

Как известно, изотопы меди используются в промышленности, сельском хозяйстве, археологии. Очень широко они применяются в медицине, радиобилологии, рентгенодиагностике и для диагностирования и лечения раковых заболеваний.