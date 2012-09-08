В Ровно инициировали сбор подписей в защиту TВі

Представители общественности Ровно инициировали сбор подписей под обращением к Президенту Украины и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания с требованием прекратить давление на телеканал ТВі и возобновить его вещание в кабельных сетях.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на собрании общественности, состоявшемся на центральной площади Независимости в областном центре возле памятника Т.Шевченко.

В мероприятии приняли участие около полсотни человек, среди которых было лишь трое журналистов и не было представителей политических партий.

По словам организатора мероприятия, председателя областной организации Конгресса украинской интеллигенции Ивана Курьяника, текст обращения к Главе государства и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания будет открытым для подписи всем желающим в палатках представителей оппозиционных сил, которые в настоящее время расположены в центре Ровно. Кроме того, подписать это обращение будет предложено участникам встречи с лидерами оппозиции Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком, запланированной на 11 сентября.

Организаторы мероприятия сообщили, что не обращались за разрешением относительно его проведения к городской власти. Однако несколько милиционеров, которые слушали выступления на митинге, не вмешивались в его проведение и не делали никаких замечаний участникам.