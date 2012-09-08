Ребенок подцепил "кошачью болезнь", играя с мышью

Как сообщает местный сайт ilich.in.ua со ссылкой на главного санитарного врача Мариуполя Георгия Гусакова, заражение ребенка произошло в начале августа при укусе мышью на территории частного домовладения в Орджоникидзевском районе, а симптомы болезни проявились почти через месяц.

«Ребенок стал играться с мышью, попавшей в ведро в сарае, и был укушен за кисть. Родители сразу за медицинской помощью не обратились. В конце августа у ребенка появилась высокая температура, симптомы поражения почек, затем боль и припухлость в области плеча, увеличились лимфоузлы. Тогда родные спохватились», - рассказал Г.Гусаков.

В настоящее время ребенок проходит необходимый курс лечения.

Справка УНИАН. Фелиноз – острое инфекционное заболевание, возникающее после укусов или царапин кошек, собак, грызунов. Возбудитель – риккетсия. Заболевание характеризуется воспалением регионарных лимфатических узлов, лихорадкой и общей интоксикацией. Может появляться сыпь, наблюдаться нарушения функций пораженных внутренних органов.