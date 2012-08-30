Двум донецким грабителям банков изменили приговор на пожизненное

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, в июле 35-летний и 25-летний были приговорены судом первой инстанции к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Согласно сообщению, банда из четырех человек на протяжении двух лет совершала разбойные нападения на банковские учреждения и отделения почтовой связи на территории городов Авдеевка, Ясиноватая и Донецк. Общая сумма украденных денежных средств превысила 240 тыс грн.

В ходе преступной деятельности трое участников группировки заподозрили своего сообщника в предательстве и решили убить его и проживающую с ним девушку. Пригласив товарища на дачу, якобы для обсуждения плана дальнейших действий, мужчины жестоко расправились над ним, нанеся множество ножевых ранений. Затем они с мобильного телефона убитого отправили его девушке сообщение, чтобы она приехала по указанному адресу, а, когда она приехала, убили и ее. Тела убитых были спрятаны, а одежда сожжена.

В результате проведенных оперативно-следственных действий двое участников ОПГ были задержаны, а третий скрылся. В настоящее время он находится в международном розыске.

Приговором Ясиноватского горрайсуда в июле 2012 года 35-летнего и 25-летнего членов ОПГ приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В связи с мягкостью назначенного наказания, прокуратурой области была подана апелляция на приговор суда первой инстанции.

Апелляционный суд Донецкой области удовлетворил апелляцию и изменил меру наказания на пожизненное заключение.