Русский язык стал «своим» в Николаеве

12:56, 21 августа 2012
Общество
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Николаевский горсовет сегодня на сессии предоставил русскому языку статус регионального.

В Николаеве произошли столкновения. Фото Новости N

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 60 депутатов, против — 4, воздержались — 4, не голосовали - 4.

Как сообщал УНИАН, принятию решения предшествовали акция протеста и столкновения между митингующими и милицией.

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