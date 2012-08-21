Русский язык стал «своим» в Николаеве
12:56, 21 августа 2012Общество
2203
Николаевский горсовет сегодня на сессии предоставил русскому языку статус регионального.
В Николаеве произошли столкновения. Фото Новости N
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 60 депутатов, против — 4, воздержались — 4, не голосовали - 4.
Как сообщал УНИАН, принятию решения предшествовали акция протеста и столкновения между митингующими и милицией.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter