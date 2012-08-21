В Кременчуге «заминировали» два вокзала

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе городского управления милиции.

По их данным, вечером звонок о заминировании автовокзала поступил по телефону «102» от неизвестного мужчины. На автовокзал сразу же прибыли оперативные службы, которые эвакуировали людей. В течение часа специалисты вели поиски взрывных устройств, однако ничего подозрительного не обнаружили.

После автовокзала вчера также был ложно "заминирован" железнодорожный вокзал. Звонок о заминировании поступил в дежурную часть милиции в 20.00.

Как сообщили в линейном отделе милиции, на вокзал мгновенно прибыли все оперативные службы. Из здания вокзала было эвакуировано 134 человека.

Здание вокзала и окружающую территорию исследовали кинолог с собакой, работники пиротехнической службы. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

Задержки движения поездов во время оперативных работ не было.

Милиция ищет злоумышленника, который сделал ложный звонок.