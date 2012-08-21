Метрополитен просит киевлян приезжать на работу позже

Метро рекомендует вузам изменить время начала занятий, а фирмы сами вносят коррективы в график

Столичное метро просит киевлян приходить на работу и на учебу позже. В некоторых частных компаниях уже корректируют график, пишет газета «Сегодня». «Раньше мы ходили на 9.00, с начала осени можно на 9.30, — рассказала журналистам Надежда, работница одной из турфирм, офис которой расположен в центре города, — шеф подумал, что все равно из-за пробок все будут опаздывать. Но и работать придется не до 18.00, а до 18.30». Работники крупных заводов также ходят на разное время на работу.

«Мы специально график не меняли, но у нас и так часть людей приходит на 8.00, а часть — на 8.30. Но и работа заканчивается у первых на полчаса раньше, — рассказали в пресс-службе завода «Антонов». — Но такой график у нас из-за того, чтобы на проходных не было очередей. Ведь на заводе работает больше 13 тыс. человек».

Как известно, в свою бытность мэром Александр Омельченко предлагал всем приходить на работу в разное время. Работу некоторых предприятий он призывал начинать в 6.00, чтобы избежать пробок и давок в метро. Сейчас в мэрии говорят, что не видят смысла что-либо диктовать, мол, руководство предприятий должно решать вопрос самостоятельно.

С 8.00 до 9.00 некоторые станции загружены до такой степени, что для того, чтобы попасть в вагон, приходится пропускать 3-5 составов, отмечает издание. Поэтому в подземке решили рассортировать потоки. Начали с КПИ. Руководство метро призвало вуз перенести занятия с 8.30 утра на 10.25, и ректорат пошел навстречу. В других вузах говорят, что по этой же причине начало занятий уже давно начали корректировать.