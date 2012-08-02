Четвертую ветку метро в Киеве будут строить россияне

Победителем конкурсных торгов на привлечение компании-консультанта по реализации проекта строительства четвертой ветви Киевского метрополитена в направлении жилого массива «Выгуровщина - Троещина» стало ОАО «Федеральный центр проектного финансирования».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Открытое акционерное общество является дочерней компанией «Внешэкономбанка России» и имеет большой опыт реализации проектов», - отметили в КГГА.

«Мы получили обстоятельные и взвешенные предложения от всех участников конкурсных торгов. Однако часть предложений была отклонена, поскольку не отвечала требованиям Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок». Те же конкурсные предложения, которые отвечали требованиям закона, оценивались членами комитета по конкурсным торгам по следующим критериям: цена, наличие опыта на рынке, уровень квалификации и внесение участника во всеукраинские и международные рейтинги общеизвестных рейтинговых агентств. По каждому из критериев – цена, опыт, квалификация – компании-участники получили балльную оценку. Наиболее экономически выгодным было признано предложение «Федерального центра проектного финансирования», которое набрало 90 баллов», – сообщил заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко.

По его словам, «мы ожидаем, что победитель конкурса предоставит заключение и предложения финансового, юридического и технического характера о принципах, условиях и параметрах осуществления строительства четвертой ветви Киевского метрополитена в направлении жилого массива «Выгуровщина – Троещина».

Также, отметил заместитель председателя КГГА, согласно контракту, консультант должен разработать схему государственно-частного партнерства с приведением аналитических, статистических, финансовых, технико-экономических и социально-экономических показателей, предоставлением расчетов расходов с определением сроков окупаемости и других финансовых показателей проекта.

«Поскольку такая схема будет разработана впервые в Украине, то наша задача – создать такую систему, которая станет примером отношений между частными инвесторами и государственной или муниципальной властью во время реализации крупных инфраструктурных проектов», – сказал Р.Крамаренко.

Заявки на участие в конкурсе подали консорциумы компаний международного уровня в области консалтинга, которые имеют опыт реализации проектов во Франции, Бразилии, Российской Федерации. Было получено 6 заявок.

«Строительство четвертой ветви метро за счет частного капитала будет первым такого уровня прецедентом государственно-частного партнерства. Впервые в истории Украины инвестор на конкурентной основе инвестирует в такой крупный проект, когда сумма финансовых вложений составляет 1,2 – 1,6 млрд дол. Украина, к сожалению, по рейтингам привлекательности ведения бизнеса занимает сегодня не лучшие позиции, поэтому мы боремся за каждую инвестированную извне копейку. Тем не менее, нам удалось убедить крупных мировых инвесторов в том, что ежедневные транспортные потребности полумиллиона киевлян – это правильная инвестиция. Нестабильное финансирование за счет местного и государственного бюджета не позволяет в максимально сжатые сроки построить новую ветвь метро. А вот частные инвестиции дают такую возможность», – подчеркнул Р.Крамаренко.