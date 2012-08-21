Сибирская язва привела прокурора к руководящим ветеринарам

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, «прокуратурой Запорожской области назначена проверка соблюдения требований ветеринарного законодательства сотрудниками Главного управления ветеринарной медицины в области по факту обнаружения в Мелитопольском районе штамма сибирской язвы. Мелитопольской межрайонной прокуратурой проводится проверка полноты и эффективности принятых в связи с этим фактом мероприятий сотрудниками управления ветеринарной медицины в Мелитопольском районе».

По данным прокуратуры, на сегодняшний день уже установлено, что павшее от сибирской язвы животное было не привито, а сообщение о его гибели поступило только через два дня после гибели коровы.

«Сообщение о падеже 15 августа 2012 года на сельском пастбище коровы, принадлежавшей пенсионерке - жительнице с. Вознесенка поступило в Мелитопольский горотдел милиции 17 августа в 12:15. По информации Главного управления ветеринарной медицины в области, животное не было идентифицировано и не было привито против «сибирки», - сообщили в прокуратуре.

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Как сообщал УНИАН, в селе в Запорожской области, где выявлена корова с возбудителем сибирской язвы, введен карантин. Работники ГАИ, патрульной службы, ветеринарной милиции организовали работу карантинно-ветеринарных милицейских постов.

18 августа в дежурную части ГУМВД Украины в Запорожской области поступило сообщение о том, что 15 августа на пастбище возле села Вознесенка Мелитопольского района Запорожской области погибла корова, принадлежавшая 73-летней жительнице этого же села. Работниками ветеринарной службы района были отобраны материалы для исследования. Однако, не дождавшись результатов анализов, которые в дальнейшем выявили в исследуемой продукции возбудитель сибирской язвы, граждане успели часть мяса реализовать. Позднее работниками Мелитопольского ГО ГУМВД, ветеринарной милиции мясо погибшей коровы найдено, изъято и сожжено.