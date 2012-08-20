Мясо коровы, погибшей от сибирской язвы, попало в торговую сеть

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Мелитопольского горисполкома, эта информация была озвучена в ходе экстренного выездного совещания руководства Запорожской облгосадминистрации, Мелитопольской райгосадминистрации, и Мелитополя.

«Единичный случай падежа крупного рогатого скота был зафиксирован в селе Вознесенка на пастбище, позже лабораторные исследование показали, что полуторагодовалая телка была инфицирована сибирской язвой. При этом, до выяснения причины гибели животного, сельчане попытались реализовать мясо. Как установили правоохранители, 2 кг опасной говядины приобрели жители Мелитополя, и почти полностью успели употребить их в пищу, еще 10 кг - попали на одну из баз отдыха Кирилловки», - цитирует пресс-служба, озвученные в ходе выездного совещания данные.

Согласно официальным данным мэрии Мелитополя, после установления факта реализации мяса погибшего животного через торговую сеть «были приняты меры для розыска горожан, которые купили мясо и к середине субботы, 18 августа, эти люди были найдены. Их тут же осмотрели медики и назначили профилактическое лечение, как и трем работникам магазина «Евгения» на Новом Мелитополе, где было реализована говядина».

По информации заведующей эпидотделом Мелитопольской городской санэпидемстанции Ларисы Сапрыкиной, эта торговая точка была опечатана, а позже из нее были изъяты другие продукты, которые соседствовали на прилавке с инфицированным мясом, в помещении была проведена дезинфекция. В связи с объявлением карантина по сибирской язве на территории Мелитопольского района, в городе ужесточен контроль над реализацией мясных и молочных продуктов в торговой сети и на рынках.

Как сообщал УНИАН, 18 августа в селе Вознесенка Мелитопольского района Запорожской области у погибшей коровы обнаружена сибирская язва.

По информации эпидемиологов, сибирская язва (карбункул злокачественный, антракс) - особо опасная инфекционная болезнь для животных и человека. Источником инфекции являются больные сельскохозяйственные животные: крупный рогатый скот, лошади, ослы, овцы, козы. Домашние животные - кошки и собаки, к сибирской язве мало восприимчивы.

Инфицирование человека происходит при уходе за сельскохозяйственными животными и обработке мяса. Кроме этого, заражение происходит также при контакте с продуктами животноводства - шерстью, кожей, мехом и щетиной. Инфекция может попасть в организм человека из почвы, в которой споры сибирской язвы могут находиться в течение нескольких лет. Возбудитель сибирской язвы - бацилла антрацис.