По делу об изнасиловании в райотделе задержан еще один милиционер

(Ранее по данному делу были задержаны участковый инспектор и военнослужащий войсковой части.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, задержанный подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.364 (злоупотребление служебным положением), ч.1 ст.396 (укрывательство преступления), ч.3 ст.15, ч.3 ст.368 (покушение на получение взятки, соединенное с вымогательством) УК Украины. Ведется следствие.

В настоящее время работник милиции задержан, меру пресечения для него изберет суд.

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Как сообщал УНИАН, 17 июня 2012 г. работники правоохранительных органов задержали на автостанции «Трудовская» 40-летнего жителя Донецка за распитие пива в общественном месте. Он был доставлен в опорный пункт для составления протокола об административном правонарушении, где, в результате противоправных насильственных действий (изнасилование милицейской дубинкой), мужчине были нанесены множественные повреждения мягких тканей, внутренних органов и закрытый перелом ребра.

По данному факту прокуратурой Донецка уже возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.365 (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины в отношении участкового инспектора и военнослужащего войсковой части. Оба обвиняемых арестованы.

Руководство Петровского райотдела милиции Донецка отстранено от занимаемой должности.