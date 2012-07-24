В Юрмале открылся фестиваль «Новая волна»

Как передает РИА «Новости», в гала-концерте, который проходит на сцене концертного зала "Дзинтари", в честь открытия конкурса выступают известные исполнители.

В прошлом году "Новая волна"отметила десятилетний юбилей.

Региональные и отборочные туры конкурса прошли в марте и апреле этого года в крупнейших городах СНГ и Балтии. По итогам прослушиваний жюри отобрало 16 конкурсантов из 14 стран.

Жюри отборочных туров составили: композитор Игорь Крутой, режиссер конкурса Александр Ревзин, музыкальный продюсер конкурса Анастасия Мухина, саунд-продюсер - Брендон Стоун, генеральный директор конкурса Александр Румянцев, певица Ирина Дубцова, генеральный директор Love Radio Юлия Голубева.

Неизменными сопредседателями жюри конкурса являются Игорь Крутой и Раймонд Паулс. В состав жюри "Новой волны 2012" вошли: композитор Игорь Николаев, певица Лайма Вайкуле, певица Валерия, певец Леонид Агутин, певец Валерий Меладзе, композитор и продюсер Константин Меладзе, композитор и продюсер Игорь Матвиенко.

В среду конкурсанты исполнят мировые хиты. 26 июля состоится выступление известных российских рок-музыкантов. Свои хиты исполнят Гарик Сукачев и "Неприкасаемые", "Воскресение", "Машина времени", "Аквариум", "Чайф" и Пелагея. После этого участники конкурса покажут программу "Хит своей страны". Новые песни в исполнении конкурсантов и приглашенных прозвучат 28 июля в рамках "Дня премьер".

На закрытии "Новой волны 2012", которое состоится 29 июля, ожидаются специальные гости - популярная певица Нелли Фуртадо и оперная звезда Суми Джо.

Главной целью музыкального состязания является открытие новых звезд. Участниками конкурса в разное время были: Дима Билан (Россия), Сергей Лазарев (Россия), Эдди Батлер (Израиль), Анастасия Стоцкая (Россия), Rafael (Израиль), группа Cosmos (Латвия), Ирина Дубцова (Россия), Интарс Бусулис (Латвия), Тина Кароль (Украина), Полина Гагарина (Россия), Наталья Гордиенко (Молдова), Sondoro Sandhy (Индонезия), Джамала (Украина) и многие другие.