Лупий о Ступке: Это была величина, это была глыба

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

«Это величайшая потеря. Это была величина, это была глыба. Потеря просто невосполнимая. Мы его всегда будем помнить», - сказал Я.Лупий.

Как известно, Б.Ступка снимался в исторической драме режиссера Я.Лупия «Даниил – князь Галицкий» (1987).

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 июля, на 71-ом году жизни скончался Герой Украины, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Богдан Ступка.

Жизнь актера оборвалась в столичной больнице «Феофания», где он провел последние четыре месяца. Полтора года тому назад в Германии ему была сделана операция на сердце.

Б.Ступка будет похоронен 24 июля. Прощание с величайшим актером будет проходить во вторник на сцене театра имени И.Франко.

***Б.Ступка родился 27 августа 1941 года в с. Куликов Жовковского района Львовской области. Народный артист УССР (1980), Народный артист СССР (1991), лауреат Государственной премии СССР (1980), лауреат Шевченковской премии (1993, за главную роль в представлении «Тевье-Тевель» по Шолом-Алейхему), министр культуры Украины (1999-2001), Герой Украины (2011).

Художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Снялся в почти в ста фильмах.