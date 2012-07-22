Украина создает двигатель нового поколения для самолетов Ан-148

Как сообщает РИА «Новости»,об этом сказал журналистам генеральный конструктор ГП "Ивченко-Прогресс" Игорь Кравченко.

"Мы работаем сейчас над созданием нового газотурбинного двигателя под рабочим названием АИ-28 мощностью 12 мегаватт для дальнейшего развития семейства гражданских самолетов Ан-148, Ан-158, Ан-168 и Ан-178. В настоящее время согласуется техническое задание с компанией "Антонов", - сказал И.Кравченко.

По его словам, предприятие уже проделало огромную предварительную работу по данному проекту.

"Мы провели очень большую работу для того, чтобы выбрать оптимальный конструктивный профиль, и в настоящее время уже приступили к эскизному проектированию", - сказал он.

И.Кравченко отметил, что двигатель АИ-28 создается в соответствии с межправительственным соглашением с Россией.

Ан-148 - ближнемагистральный пассажирский самолет, рассчитанный на перевозку от 68 до 85 пассажиров. В зависимости от модификации, Ан-148 может без промежуточных посадок совершать полеты дальностью от 2 тысяч до 7 тысяч километров. Крейсерская скорость составляет 800-870 километров в час.