За время Евро СБУ получила 17 сообщений об угрозе терактов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции руководитель Антитеррористического центра СБУ, заместитель председателя Службы безопасности Украины Петр Шатковский.

«Несмотря на информацию, поступавшую в первые дни, о возможных столкновениях между болельщиками из разных стран, не допущены такие проявления, не допущены кровопролитие и террористические проявления», - сказал П.Шатковский.

Он отметил, что последнее, 17-е сообщение о террористической угрозе поступило сегодня.

По словам заместителя председателя СБУ, в целом все сообщения касались заминирования фан-зон и поступили от анонимов, но ни одно из сообщений не подтвердилось, и большинство анонимов уже установлено. Правоохранительными органами принимаются меры по привлечению злоумышленников к ответственности.

«Согласно заключению Антитеррористического центра при СБУ, уровень террористической угрозы в Украине во время проведения финальной части Евро-2012 не изменялся и был определен как «низкий», - отметил П.Шатковский.

Как сообщал УНИАН, 27 июня Президент Украины Виктор Янукович подписал закон «О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины по усилению ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан».

Законом за такое неправдивое сообщение устанавливается безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

За то же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия или было совершено повторно, размер наказания установлен в виде лишения свободы от четырех до восьми лет.