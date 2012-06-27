Психическое состояние «доктора Пи» будут проверять 4 месяца

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

В УСО заметили, что следствием пока не установлены новые эпизоды преступной деятельности «доктора Пи», однако следствие по делу продолжается.

Как сообщалось, А.Слюсарчук некоторое время назад был переведен из Львова в Киевское СИЗО для проведения соответствующих следственных действий.

Справка УНИАН. Несколько лет назад в СМИ появилась серия публикаций о феноменальных способностях А.Слюсарчука, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в частности 30 миллионов цифр в числе «Пи» после запятой, выигрывал шахматные партии у компьютера, цитировал наизусть текст с любой страницы «Кобзаря» и проводил вычисления с числами астрономического размера. А.Слюсарчук также, назвавшись нейрохирургом, лечил больных людей.

А.Слюсарчук стал лауреатом Государственной премии Украины, ему было присвоено звание профессора.

Однако в результате расследования газеты «Экспресс» выяснилось, что А.Слюсарчук не имеет ни диплома медицинского вуза, ни высшего образования. По данным СМИ, он калечил десятки людей, зафиксировано, как минимум, три смертельных случая.

В отношении А.Слюсарчука возбуждено 2 уголовных дела - по подозрению в мошенничестве и по подозрению в использовании поддельных документов.