Вступил в силу закон о морских портах Украины

Текст документа опубликован в газете «Урядовый курьер» №23 от 27 июня 2012 года (www.ukurier.gov.ua/).

Напомним, 25 июня 2012 года в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 55 народных депутатов о соответствии Конституции (конституционности) Закона «О морских портах Украины».

Согласно Регламенту Конституционного Суда, конституционное представление передано на изучение в Секретариат Суда.

Как сообщал УНИАН, Закон о морских портах Верховная Рада приняла 17 мая, а Президент подписал его 8 июня.

Ст. 25 Закона определены особенности приватизации объектов портовой инфраструктуры. В соответствии с положениями этой статьи, объектами приватизации являются единые имущественные комплексы государственных предприятий и акции публичных акционерных обществ, акции, которые принадлежат государству в уставном капитале хозяйственных обществ. Данной статьей предусмотрено, что единые имущественные комплексы государственных предприятий и 100% акций уставного капитала публичных акционерных обществ подлежат продаже на конкурентных принципах. В соответствии с этой статьей, условия конкурса по продаже единого имущественного комплекса государственного предприятия могут предусматривать аренду причалов сроком до 49 лет, земельных участков сроком до 49 лет, на которых расположены причалы, и единых имущественных комплексов.

По поводу положений ст. 25 Закона в сессионном зале парламента продолжалась дискуссия, некоторые депутаты отмечали, что этой статьей, по сути, подменяются законы, которые касаются приватизации.

Закон не распространяется на речные порты, морские рыбные порты, пункты базирования Военно-морских сил Украины, морской охраны центрального органа исполнительной власти, которые обеспечивает реализацию государственной политики в сфере защиты государственной границы, а также на пункты базирования военно-морских кораблей иностранных государств, которые в соответствии с международными договорами Украины временно находятся на территории Украины.