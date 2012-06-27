В Киевском зоопарке - очередная смерть

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью зоопарка.

По данным международных реестров, продолжительность жизни бурых медведей в неволе составляет в среднем 25, максимально – 30 лет.

Умершему медведю было 24 года. Последние несколько он страдал сердечно-сосудистой недостаточностью, и находился под постоянным ветеринарным контролем.

Труп животного был отправлен на экспертизу в Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины.