В Киевском зоопарке - очередная смерть
11:57, 27 июня 2012Общество
2532
Сегодня в Киевском зоопарке умер бурый уссурийский медведь.
Уссурийский медведь может жить до 30 лет
Об этом сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью зоопарка.
По данным международных реестров, продолжительность жизни бурых медведей в неволе составляет в среднем 25, максимально – 30 лет.
Умершему медведю было 24 года. Последние несколько он страдал сердечно-сосудистой недостаточностью, и находился под постоянным ветеринарным контролем.
Труп животного был отправлен на экспертизу в Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter