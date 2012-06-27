Чиновники хотят снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке до 10%

Минрегион предлагает снизить обязательный собственный взнос заемщика с 25 до 10 процентов, а также осуществлять частичную компенсацию процентов непосредственно банкам, а не заемщикам, сообщает пресс-служба Минрегиона.

С такими просьбами неоднократно обращались граждане во время посещения офисов «единого окна», которые действуют в рамках программы. Также среди запланированных изменений повышения доли, которую может составлять платеж по кредиту в совокупном доходе семьи с 40 до 55 процентов, повышение верхнего предела доходов семьи заемщика для получения частичной компенсации.

Кроме того, планируется определять предельную площадь жилья с учетом количества членов семьи заемщика, повысить расчетную стоимость жилья для начисления частичной компенсации без увеличения цены квартиры, что значительно увеличит предложение и возможность выбора жилья. Предусматривается возможность получения кредита под 6 процентов годовых на допустимое превышение предельной площади и расчетной стоимости, которая раньше могла покрываться исключительно за собственные средства граждан. Проект соответствующего постановления Правительства размещен на официальном сайте Минрегиона.

На сегодня 7,5 тысяч граждан изъявили желание взять кредит в рамках этой программы, более 4,7 тысяч квартир предложено застройщиками, заключено 72 договора. 30 млн грн уже направлены в регионы, профинансировано 14 кредитов на общую сумму свыше 4,6 млн грн, из них 9 в Киеве и 3 в Автономной Республике Крым. Планируется, что по этой программе в августе-октябре люди начнут получать ключи первых домах.