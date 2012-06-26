Нефть дешевеет на опасениях по поводу саммита ЕС
Мировые цены на нефть снижаются во вторник на фоне сохраняющихся опасений участников рынка относительно отсутствия ощутимых результатов саммита ЕС, который состоится позже на текущей неделе, свидетельствуют данные торгов.
|Нефть дешевеет
"Рынки пытаются заранее обезопасить себя на тот случай, если по итогам саммита риски в Европе останутся на прежнем уровне", - сказал в интервью агентству Bloomberg главный рыночный аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер .
Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на пресс-конференции в Берлине, в очередной раз отвергла идею запуска единых гособлигаций еврозоны. Вопрос о выводе на рынок таких бумаг остается камнем преткновения среди европейских лидеров.
В то же время, накануне к странам еврозоны, уже получающим финпомощь для поддержки экономики, присоединились Испания, направившая официальный запрос Еврогруппе, и Кипр. По мнению властей Кипра, внешняя финансовая поддержка поможет ограничить риски для финансовой системы, исходящие от кризиса в Греции.
В ходе торгов вторника станут известны данные по запасам сырья на оптовых складах США за неделю, публикуемые Американским институтом нефти (API).