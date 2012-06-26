Нефть дешевеет на опасениях по поводу саммита ЕС

Об этом сообшает РИА Новости . Стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке упала на 0,29 доллара, или на 0,37%, - до 78,92 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,21 доллара, или на 0,23%, - до 90,80 доллара за баррель.

"Рынки пытаются заранее обезопасить себя на тот случай, если по итогам саммита риски в Европе останутся на прежнем уровне", - сказал в интервью агентству Bloomberg главный рыночный аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер .

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на пресс-конференции в Берлине, в очередной раз отвергла идею запуска единых гособлигаций еврозоны. Вопрос о выводе на рынок таких бумаг остается камнем преткновения среди европейских лидеров.

В то же время, накануне к странам еврозоны, уже получающим финпомощь для поддержки экономики, присоединились Испания, направившая официальный запрос Еврогруппе, и Кипр. По мнению властей Кипра, внешняя финансовая поддержка поможет ограничить риски для финансовой системы, исходящие от кризиса в Греции.

В ходе торгов вторника станут известны данные по запасам сырья на оптовых складах США за неделю, публикуемые Американским институтом нефти (API).