Поездки по Украине дали Януковичу много информации

После завершения своего предвыборного тура и возвращения из отпуска лидер Партии регионов, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует заняться вопросами социально-экономического характера, в частности, обратит внимание на состояние дорог и размеры пенсий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал журналистам в Харькове, отвечая на вопросы, какими будут первыми шаги премьера по возвращении из отпуска, и каких решений правительства можно ожидать вскоре.

«Я сейчас систематизирую все материалы, всю информацию, которую получил из регионов, – прежде всего, это информация о решении вопросов социально-экономического характера – во многих регионах есть проблемы застройки, долгостроев, строительства газопроводов, водопроводов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом, отметил он, «я увидел, что есть огромное количество дорог не отремонтированных, и разница между регионами достаточно большая, поэтому нам нужно определенное количество дорог принять на баланс государства – те, которые имеют республиканское значение, - и разгрузить местные бюджеты», - сказал он. «Я считаю, - отметил премьер, - что это больше людей интересует».

Кроме того, отметил В.ЯНУКОВИЧ, будет уделено внимание «тем позициям, какие мы наметили в бюджете 2008 года», чтобы «отойти от уравниловки при выплате пенсий, сделать разграничение пенсий и на 50% пенсий надбавки ветеранам Великой Отечественной войны в обязательном порядке, детям войны платить». «Все, что мы наметили в программе, мы будем обязательно выполнять», - сказал в завершение краткого интервью В.ЯНУКОВИЧ.