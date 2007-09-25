В Одессе негде хранить бюллетени

В течение сентября одесская милиция "зафиксировала 12 нарушений избирательного законодательства, прежде всего это - повреждения политических билбордов или замазывание их краской". Такое заявление обнародовал на сегодняшней пресс-конференции заместитель начальника милиции общественной безопасности МВД в Одесской области Дмитрий ФУЧЕДЖИ, информируя журналистов об обеспечении правопорядка в день выборов 30 сентября.

Отвечая на вопрос, имеются ли недостатки по обеспечению сохранности бюллетеней на избирательных участках, Д.ФУЧЕДЖИ отметил, что «все избирательные участки лучше или хуже технически оборудованы, но, к сожалению, в некоторых помещениях отсутствует противопожарная система и установлены ненадежные замки».

Но самым существенным изъяном является то, подчеркнул полковник милиции, на ряде избирательных участка нету сейфов для хранения избирательных бюллетеней. «Однако это недоработки председателей окружных комиссий", - добавил Д.ФУЧЕДЖИ.

По его словам, накануне дня выборов и 30 сентября на каждом избирательном участке будет обеспечено круглосуточное дежурство сотрудников милиции. В сельской местности на 1341 участках будут присутствовать по 3 человека: 2 сотрудника милиции и один общественник или участковый, а в 354 участках Одессы – по 4 человека: 3 милиционера и один участковый.