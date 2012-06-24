Отец убил и сжег своего 8-месячного ребенка

Как передает корреспондент УНИАН, по информации заместителя Шосткинского межрайонного прокурора Олега Ткаленко, эта трагедия произошла в одном из сел области.

В милицию поступило сообщение, что в многодетной семье похищен восьмимесячный ребенок. Оперативная группа срочно выехала на место события.

Были проведены первоочередные следственные действия. Но впоследствии следователи засомневались в факте похищения, ведь вещей грудного ребенка в доме не нашли, и еды для него тоже. В результате тщательных поисков дело было раскрыто, сообщил правоохранитель.

Выяснилось, что ребенок появился на свет преждевременно, принес достаточно много хлопот врачам, но они выходили малыша, подлечили и отдали родителям. Вместо этого, те лишили ребенка жизни и сожгли тельце в лесополосе. Закопав останки, вернулись домой, а затем написали заявление в милицию о якобы похищении младенца.

«Доказательства выше отмеченному следователями найдены и достоверность их беспрекословная. Отец сознался в совершенном. Было проведено воссоздание обстоятельств того страшного события и найдено изуродованное тельце младенца. По факту теперь уже убийства (а не похищения) возбуждено уголовное дело за п. 2 части 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины», - сообщил заместитель прокурора.

По его словам, злоумышленник арестован, проводятся следственные действия.