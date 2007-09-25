Погода до конца сентября

26 сентября на территории Украины будет переменная облачность. Ночью в восточной половине, Киевской, Черкасской и Кировоградской областях, а днем в восточной части и на севере Левобережья пройдут кратковременные дожди, отдельные грозы. На остальной территории преимущественно без осадков. Ночью и утром в западной части местами туманы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью в западных областях 3-8° тепла, на остальной территории 9-14°; днем 16-21°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 13-18°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 27-28 сентября в западных областях будет облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, на высокогорье Карпат 28 сентября порывы 17-22 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 16-21°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 10-15°. На остальной территории переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 16° (на крайнем востоке 6-11°); днем 18-23°, на юге до 25°.

29-30 сентября без существенных осадков, только в западных, а 30 сентября и в Винницкой и местами Одесской областях ожидается дождь. Температура ночью 8-14°, на востоке 5-11° тепла; днем в западных областях 12-18°, на остальной территории 18-24°, 29 сентября на юге до 26°.

В г. Киеве и области 26 сентября ожидается переменная облачность. Ночью пройдет кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 10-12°, днем 17-19°; по области ночью 9-14°, днем 16-21°.

27-28 сентября сохранится переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°.

29-30 сентября - без существенных осадков. Температура ночью 8-13°, днем 18-24°.