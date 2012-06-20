Ограбившие румынского фотокора освобождены под подписку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции начальник ГУ МВД Украины во Львовской области Александр Рудяк, ссылаясь и соответствующее решение Галицкого районного суда Львова.

«По нашему представлению материалы уголовного дела были направлены в Галицкий суд и, к сожалению, этот суд освободил грабителей из-под стражи. Следовательно, двое грабителей находятся сейчас под подпиской о невыезде. Ведется проверка на причастность их к другим грабежам на территории города Львова», - сказал А.Рудяк.

«Прокурор области лично изучил материалы уголовного дела, и на сегодняшний день в Апелляционный суд Львовской области на решение Галицкого районного суда Львова направлена апелляционная жалоб», - сказал он.

По словам А.Рудяка, «кроме того, ночью 20 июня правоохранители задержали третьего соучастника этого преступления в отношении иностранца».

Как сообщал УНИАН, 13 июня трое молодых людей во Львове ограбили фотокорреспондента из Румынии, отобрав у него два фотоаппарата с двумя объективами, ноутбук, зарядные устройства. Двух мужчин задержали через два дня после совершения преступления.